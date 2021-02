50 milioni di euro per oltre diecimila tonnellate di ferro: e la Tour Eiffel si fa d'oro

La Tour Eiffel, come ogni grande signora che si rispetti. è pronta a rifarsi il look e mostrarsi ancora più splendente che mai. Nel vero senso della parola. In occasione delle Olimpiadi 2014, che si svolgeranno a Parigi, la celebre torre simbolo della città Lumiere sarà infatti totalmente ridipinta in color oro.

La tinta dorata era quella originariamente prevista nel progetto del suo artefice, Gustave Eiffel, che la ideò ormai quasi 132 anni fa. Il costo preventivato è di 50 milioni di euro, per ridipingere i suoi 300 metri di altezza e le sue diecimila tonnellate di ferro. Finora la torre è stata di color "bruno Eiffel", come viene definita la sua tinta (che la ricopre in tre tonalità diverse, dalla più scura in basso alla più chiara in alto, per conferirle maggiore slancio), ma, a lavori finiti, sarà di un elegante giallo-bruno.

«La Tour Eiffel avrà un aspetto più ‘gold’, dorato, come le medaglie olimpiche e gli anni che Parigi, la Francia e l’Europa si preparano a vivere quando sarà finita la pandemia», ha dichiarato con entusiasmo il direttore generale della Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, Patrick Branco Ruivo.

La Tour Eiffel fu costruita per l'Esposizione Universale del 1989. Doveva rimanere in piedi soltanto vent'anni, ma poi, nonostante l'opposizione di alcuni intellettuali, tra cui Guy de Maupassant e Alexandre Dumas figlio, che la chiamarono «una macchia d’inchiostro l’ombra odiosa dell’odiosa colonna di lamiera imbullonata», diventò uno dei simboli più amati della città.

E ancora oggi la Tour Eiffel conquista i visitatori: prima della pandemia a visitarla erano infatti 7 milioni di turisti all'anno. E chissà quanti saranno, quando la torre sarà anche tutta dorata...

(Foto Getty Images)