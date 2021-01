60.000 euro per chi vorrà vivere in un delizioso villaggio svizzero

Il Svizzera c'è un delizioso villaggio che domina la valle del Rodano, recentemente elettro tra i borghi più belli del Paese, che cerca nuovi residenti. Si tratta di Albinen, una località situata a poco meno di 100 km dal confine con l'Italia.

Nonostante la straordinaria bellezza dei territori circostanti, l'atmosfera autentica che vi si respira e le tante iniziative attuate dall'amministrazione locale per attirare persone, il paesino si trova a fare i conti con un progressivo spopolamento. Albinen, infatti, conta soltanto 244 edifici e 241 abitanti.

Per questo, dal 2018, il Comune del Canton Vallese ha lanciato una iniziativa decisamente allettante, stanziando un fondo che si traduce in un finanziamento fino a 60mila euro per chi decide di trasferirsi nel territorio e costruire una casa.

Esistono però delle condizioni non alla portata di tutti per poter aderire al bando. Albiden, infatti, si rivolge esclusivamente a cittadini al di sotto dei 45 anni in possesso di un permesso di soggiorno valido in Svizzera. Inoltre, la domanda deve essere corredata di un progetto di costruzione già pronto per l'approvazione.

Insomma, non sarà per tutti, ma è decisamente un'occasione imperdibile per poter cambiare vita.

