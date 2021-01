Ecco i cieli più belli d'Italia!

Per ammirare la bellezza di un cielo stellato occorre individuare dei luoghi privi di inquinamento luminoso e polveri sottili. Ad occuparsene è Astronomitaly, la Rete del Turismo Astronomico il cui intento è quello di valorizzare e promuovere l'eco-turismo astronomico nel nostro Paese e all'estero.

Le località migliori, individuate mediante una serie di misurazioni scientifiche utilizzando strumenti all’avanguardia (come lo sky quality meter), ricevono la certificazione di “cieli più belli d’Italia”.

Con la recente assegnazione del riconoscimento al Rifugio Albasini, che si trova sopra Dimaro (in Trentino), la località della Val di Sole si aggiudica per la terza volta il titolo, già assegnato in precedenza alla Malga Del Doss e alla Località Valpiana nella zona di Ossana.

Questo paradiso tra le Dolomiti, conosciuto anche per gli splendidi paesaggi (come il lago dei Caprioli) e i borghi di montagna (come quelli di Pellizzano, Cavizzana, Monclassico e Ossana), è diventato così anche la meta privilegiata per gli appassionati di astronomia e per chi desidera semplicemente ammirare tutta la bellezza di un cielo stellato senza interferenze.

Ma il Trentino non è certamente l'unica regione a vantare il titolo di “cieli più belli d’Italia”. Ad esempio basta spostarsi nel Lazio per trovarne degli altri, dislocati nei territori di Graffignano, Tolfa, Rocca Massima e Labro.

Mentre più a sud, in Sicilia, ad aver ricevuto da Astronomitaly la certificazione di qualità “I cieli più belli d’Italia”, ci sono il Lago Ancipa, un bacino artificiale situato sui Monti Nebrodi (tra Cerami, Troina e Cesarò), dalla cui diga si può ammirare un panorama mozzafiato, e la Contrada Sambuchello, un'area verde immersa nel Parco dei Nebrodi.

(Credits photo: Getty)