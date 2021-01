Scopri la bellezza dei parchi dietro casa

Quanti viaggi in giro per il mondo, ma spesso non si conoscono le meraviglie che si hanno sotto il naso. Il nuovo portale di Federparchi nasce proprio per rendere più accessibili riserve naturali e aree protette di tutta Italia. «Il 2021 sarà l'anno giusto per riscoprire i parchi», ha dichiarato il Presidente di Ferderparchi.

Con Parchiaperti si ha turismo di prossimità, parchi e attrazioni proprio vicino casa. La pandemia, gioco forza, ha costretto a vivere maggiormente la propria realtà, regalando però l'opportunità per scoprire luoghi che spesso rimangono inesplorati, anche se prossimi.

«Ci sono senz'altro connazionali che hanno visitato il Grand Canyon o l'Australia e non sono mai stati nell'area protetta a pochi chilometri da dove abitano, o magari ci sono stati in gita scolastica quando erano bambini» ha dichiarato Giampiero Sammuri, presidente di Federparchi.

In Italia ci sono ben 24 Parchi nazionali (circa il 6% del territorio), 144 Parchi regionali e 423 riserve naturali regionali. Da qui l'iniziativa della Federparchi: il portale è una nuova piattaforma digitale che mette al centro il benessere psico-fisico delle persone, promuovendo esperienze naturalistiche e sportive vicino casa e non solo. Parchiaperti.it è un sito di facile consultazione che consegna una chiave di accesso all’esplorazione di parchi, boschi e aree protette, promuovendo, inoltre, attività culturali e sportive. Tutto all’insegna della sostenibilità, per la salvaguardia del patrimonio agro-forestale italiano.

