I treni storici italiani per apprezzare le bellezze d'autunno

I viaggi in treno sono affascinanti ancora oggi: a bordo di questo mezzo di trasporto, infatti, si possono ammirare tanti paesaggi meravigliosi e località incantevoli. Nel periodo autunnale è possibile farlo partendo con dei treni storici: la Fondazione FS Italiane ha lanciato tanti nuovi itinerari per scoprire le bellezze italiane in modo diverso, a bordo di carrozze d’epoca con tanto di guide locali.

In Sicilia, ad esempio, ci sono i Treni storici del Gusto, un progetto nato dalla collaborazione tra Fondazione FS e l’Assessorato per il turismo della Regione interessata. Il 19 settembre è già partito il Treno del Pesce, un convoglio antico che, viaggiando da Trapani a Mazara del Vallo, trasporta i passeggeri in un percorso ricco di storia, cultura e sapori. Sempre in Sicilia il 26 settembre partirà il Treno degli Elimi per un incredibile viaggio da Palermo Centrale ad Alcamo (Segesta), alla scoperta di luoghi stupendi come l’Isola delle Femmine e Castellammare del Golfo.

In Piemonte, invece, c’è l’Ormea Express, un treno diesel con carrozze anni’30 che partirà dalla stazione di Torino Porta Nuova alla volta del borgo di Ormea: è l’ideale per un viaggio all’insegna di cultura, natura e sport, grazie anche ai programmi turistici disponibili per esplorare al meglio questo bellissimo territorio.

In Campania i passeggeri possono invece salire a bordo del Treno San Pio per andare da Napoli Centrale a Pietralcina. In Sardegna il 27 settembre partirà poi il Treno dei Giganti di Mont’e Prama, una locomotiva diesel d’epoca che trasporterà i viaggiatori da Cagliari a San Gavino e Cabras, per visitare luoghi interessantissimi come l’area archeologica di Tharros. In Lombardia la partenza è invece prevista per l’11 ottobre, quando il Laveno Express lascerà Milano Centrale per andare alla scoperta delle meraviglie racchiuse nella zona del Lago Maggiore.

Le opportunità di organizzare un viaggio diverso dal solito, dunque, sono davvero tante: l’autunno è davvero la stagione ideale per riscoprire il fascino dei viaggi in treno e per esplorare le meraviglie del nostro Paese che ancora non conosciamo; a tale scopo, l’iniziativa dei tragitti con i treni storici è l’occasione perfetta per vivere un’esperienza in grado di coniugare il divertimento con la cultura.

(Credits: Getty Images)