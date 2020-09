Con la recente emergenza sanitaria sono in tanti ad aver scoperto un nuovo modo di fare turismo basato sul modello di prossimità, privilegiando le mete vicine alla propria casa e, possibilmente, meno affollate. Questa esigenza ci ha fatto scoprire che i nostri borghi e le nostre città, che molto spesso abbiamo sottovalutato e messo da parte privilegiando mete più lontane, hanno tantissimo da offrire.

Ma come si fa a fare i turisti nella propria città? Per farlo nel modo giusto ci sono almeno 5 consigli molto utili da seguire.

1. Cercare nuove attrazioni nelle vicinanze.

Molto spesso basta chiedere ad amici e parenti quali siano i loro posti preferiti: potrebbero farci conoscere cose che ancora ignoriamo.

2. Provare nuovi ristoranti.

Nella nostra città abbiamo sicuramente dei posti di riferimento dove andiamo spesso a mangiare. Ma provarne di nuovi potrebbe farci scoprire nuovi sapori e nuovi piatti tipici... esattamente come facciamo quando andiamo in vacanza.

3. Comportarsi da turisti.

Anche se ci si trova nella propria città, non deve mancare la voglia di esplorare nuove strade, luoghi, montagne, colline e campagne circostanti in cui non siamo mai stati.

4. Provare nuove attività.

Nella città in cui viviamo ci sono sicuramente delle attività che non abbiamo mai provato prima. Ebbene, è giunto il momento di provare: potrebbero sorprenderci piacevolmente.

5. Cambiare mezzo di trasporto

Di solito ci si sposta in auto nella propria città? Già cambiando mezzo di trasporto si possono scoprire nuove strade e nuovi luoghi: ad esempio utilizzando una bicicletta.

Insomma, bastano pochi cambiamenti nelle nostre abitudini per poter scoprire delle sorprendenti novità anche nella città che ci ospita da sempre.

