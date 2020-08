Voglia di silenzio? Ecco 8 mete ideali per allontanarsi dal caos

Il bisogno di vacanze molto spesso coincide anche con la necessità di allontanarsi (almeno per un po') dal frastuono della vita quotidiana, dal caos e dai pensieri superflui.

La meta ideale per le vacanze di chi è in cerca dell'essenziale, del silenzio e della meditazione si può trovare in luoghi come un eremo o un rifugio laico, dove non sono ammessi telefoni ed email di lavoro.

in Italia ci sono molte strutture che offrono questo tipo di rigenerante soggiorno. Eccone cinque tra Toscana, Umbria e Marche.

1. Eremo di Camaldoli

L'eremo di Camaldoli si trova in Toscana, all'interno del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, ad oltre 1.100 metri di altitudine. Ci sono 15 camere a disposizione dei viaggiatori che qui hanno la possibilità di staccare completamente la spina, immersi nella natura, magari partecipando anche a sedute di yoga.

2. Scaramuccia Tempio Zen Shinj

Il Tempio Zen Shinji è un luogo di pace fondato dall'ex guida alpina Luigi Mario, poi ordinato monaco con il nome di Engaku Tain, e si trova a Pian del Vantaggio, Orvieto, in Umbria. Qui vengono organizzati corsi di meditazione ispirati al buddhismo zen e si possono praticare attività sportive che favoriscono la meditazione.

3. Convento francescano La Verna

Il convento francescano La Verna sorge a 1.200 metri di altitudine a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo (Toscana). È considerato un luogo emblematico della vita di San Francesco e rappresenta una meta perfetta per chi cerca pace e silenzio. La foresteria dispone di circa cento posti letto.

4. Eremito

A Parrano, in una valle defilata dell'Umbria, sorge l'Eremito, una sorta di moderno monastero laico per chi cerca un silenzioso e rilassante alloggio di charme in camere (rigorosamente) singole. Internet e telefoni sono banditi, ma si può partecipare a sedute di yoga e meditazione.

5. Cittadella

La Cittadella si trova in una vecchia casa di campagna in un borgo agricolo del Cinquecento, Montemonaco (in provincia di Ascoli Piceno, Marche), nel Parco Nazionale dei Sibillini. Un agriturismo con ambiente rustico in cui soggiornare, gustare prodotti del territorio e godere del silenzio circostante.



(Credits photo: Getty)