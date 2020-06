Vacanze in bicicletta: ecco gli itinerari più belli al mare e in montagna

Gli amanti dello slow living lo sanno bene, le vacanze in sella a un bicicletta sono meravigliose. La due ruote regala momenti unici: a stretto contatto con la natura, si possono vedere paesaggi e scorci di una bellezza inimitabile. Una vacanza quella in bicicletta che ci permette di raggiungere luoghi che altrimenti resterebbero nascosti e di assaporare la fatica fisica come conquista e gratificazione. Ecco perché il cicloturismo negli ultimi tempi è sempre più apprezzato e amato dalla popolazione. Quest'anno ancora di più: a causa del distanziamento sociale, che dovremmo rispettare anche in vacanza, girare l'Italia e non solo in bicicletta è la soluzione ideale. Ecco, quindi, alcuni itinerari sia per gli amanti del mare che per quelli della montagna.

Cicloturismo in Liguria. Chi non può fare a meno del mare e vuole scoprire meraviglie nascoste in sella a una bici, il consiglio è quello di esplorare la Liguria e le sue splendide coste. Una vacanza del genere unisce la bellezza del contatto con la natura, lo sport e il relax... perché alla fine di una pedalata a picco sul mare, sarà possibile tuffarsi nelle acque cristalline che questa regione ci regala. E poi esistono molti tracciati ferroviari riconvertiti in piste ciclabili... per una passeggiata ancora più piacevole.

Qui, l'itinerario da fare è quello tra Levanto e Framura. Si parte dal primo paese dopo le Cinque Terre, Levanto appunto. Da qui si può prendere la ciclopedonale Maremonti per raggiungere luoghi come Bonassola, una vera e propria perla ligure, senza dimenticare di fare un salto a Punta del Carlino e sul promontorio di Madonnina della Punta. Poi si arriva a Framura, dove è possibile rilassarsi con un bel bagno. Continuando sarà possibile raggiungere Arenzano: qui si pedalerà immersi in una meravigliosa pineta per poi arrivare alla scogliera. Nella galleria di Marina Grande si potranno ammirare i murales dedicati a Fabrizio De Andrè, che qui tenne il suo ultimo concerto.

Cicloturismo in Tirolo. Gli amanti della montagna, invece, potranno partire alla volta del Tirolo. Antiche malghe, laghi alpini e parchi nazionali: il paesaggio qui non ha eguali e vi lascerà senza parole. Da visitare assolutamente è la Valle dell'Amore (alta Valle Navistal)... già dal nome ne resteremo affascinati. Tra malghe e ottima cucina, apriremo lo sguardo verso le Alpi della Wipptal e le Stubaier Alpen.

Un altro itinerario da seguire è il giro del massiccio del Kaisergebirge. Si parte da Kufstein per arrivare a Ebbs fino a quando si incontra il lago verde smeraldo di Walchsee nel Kaiserwinkl. Il giro continua fino alla città barocca di St. Johann in Tirol, da visitare assolutamente.

Infine, è possibile visitare la Valle di Gaistal e Seebensee, tra foreste e panorami mozzafiato. Da qui si possono ammirare il fiume Leutascher Ache, suggestivi alpeggi e il lago Seebensee. Ma non solo: il lago Drachensee, il lago Seebensee e la montagna Zugspitz si apriranno ai nostri occhi in tutto il loro splendore.

(Foto Getty Images)