In Italia come ai Caraibi: ecco le spiagge più belle della Penisola

Quest'anno a causa del coronavirus, gli italiani stanno riscoprendo la bellezza dei luoghi di villeggiatura italiani, location che assomigliano per molti aspetti a luoghi lontani, per la precisione alle spiagge bianche e alle acque cristalline del Mar dei Caraibi. Abbiamo selezionato le spiagge italiane più belle che possono confondere i turisti che ci andranno... siamo in Italia o ai Caraibi?

Vedendo questi ambienti capiamo che l'inganno potrebbe esserci. Un vero incanto. Per poter ammirare delle spiagge bianchissime non bisogna prendere quindi un aereo per troppe ore: abbiamo tantissime spiagge bianche vicino a casa. Ecco le migliori che non faranno rimpiangere i luoghi esotici.

La prima tappa è la Riviera del Conero, nelle Marche, vero paradiso per i turisti, per poi proseguire verso le spiagge del Gargano e delle Isole Tremiti in Puglia. Non può mancare nemmeno la Sicilia e le sue meravigliose spiagge: le isole di Lampedusa e Favignana sono incantevoli. Anche la Sardegna non scherza: a Cala Goloritzè e all’isola La Maddalena puoi sentirti in paradiso. La costa calabrese regala scenari incredibili a Tropea. Poi c'è Ponza, a pochi km da Roma: la sua storia e la bellezza del litorale non hanno nulla da invidiare all'oceano più cristallino. Infine l’Isola d’Elba, e le spiagge sassose di Bergeggi, sulla Riviera Ligure di Ponente. Luoghi magnifici dove rilassarti a poca distanza da casa.

(Foto Getty Images)