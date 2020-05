Bellissimi e poco noti: ecco i laghi italiani da scoprire quest’estate

Se state cercando una meta per trascorrere le vacanze estive, allora dovreste pensare ai laghi. Nel nostro Paese ce ne sono alcuni davvero spettacolari che andrebbero visitati almeno una volta nella vita. Di certo i laghi italiani più conosciuti sono il Lago di Como, il Lago Maggiore, il Lago di Garda o il Lago Trasimeno. In realtà, però, l’Italia è piena di laghi più piccoli e meno conosciuti ma allo stesso modo incantevoli.

Ad esempio, il Lago di Braies che si trova nell’omonima valle in provincia di Bolzano è davvero magnifico: le acque cristalline creano un contrasto con la parete rocciosa della Coda del Becco e, sia d’estate che d’inverno, è possibile fare un giro intorno alle rive per poter ammirare pienamente il meraviglioso panorama. Nella stessa provincia si trova poi il Lago di Carezza, alle pendici del massiccio del Latemar: il lago si apre tra i fitti boschi di abeti ed è caratterizzato da colori stupendi che gli sono valsi il nome di “lago dell’arcobaleno”.

In provincia di Udine c’è il Lago di Fusine, in quella che dal 1971 è l’area protetta del Parco naturale dei Laghi di Fusine: anche qui le bellezze della natura da ammirare sono innumerevoli e vale davvero la pena visitarle. In provincia di Trento si trova, invece, il Lago di Tenno, un piccolo gioiello dalle acque turchesi circondato da pietre bianche che gli conferiscono uno strano aspetto tropicale.

Spostandosi in Abruzzo, troviamo infine il Lago di Scanno, famoso per la sua forma a cuore ben visibile dall’alto: è davvero il cuore di questa regione, che si apre in una vegetazione lussureggiante e incantevole, perfetta per una vacanza all’insegna della natura.

(Credits: Getty Images)