I musei a cielo aperto d'Italia da visitare assolutamente

L'Italia non smette mai di stupire. L'arte e la cultura sono sempre stati il nostro cavallo di battaglia. È per questo che il Bel Paese ospita molti musei, non solo quelli all'interno di palazzi ed edifici storici: lo stivale è caratterizzato, infatti, anche da moltissimi musei a cielo aperto, musei che vengono costruiti in giardini e appezzamenti di terra sconfinati.

Da nord a sud, non possiamo perdere questo spettacolo, tanto più che tutte queste strutture hanno riaperto o si stanno preparando a farlo. Date un'occhiata, quindi, ai posti più belli della penisola, dove e arte e natura si incontrano.

Parco dei mostri di Bomarzo

Il Parco dei mostri di Bomarzo è uno dei più conosciuti in assoluto. Siamo in provincia di Viterbo: qui c'è un giardino segreto popolato da strane creature, da statue gigantesche, da animali guardinghi e costruzioni paurose. Il parco è aperto tutto l'anno ed è adatto anche ai più piccoli.

Il Giardino dei Tarocchi

Se volete perdervi in un giardino pieno di figure coloratissime che ricordano i magici tarocchi, allora dovete visitare il Giardino dei Tarocchi di Pescia Fiorentina. Un luogo onirico, dove sogni e realtà si rincorrono in un continuum senza fine. Ancora non si conosce la data di riapertura del parco, ma appena possibile vi consigliamo di andarci.

Il Museo a cielo aperto Maria Lai

Ora passiamo in Sardegna, più precisamente a Ulassai in provincia di Nuoro. Qui, le opere d'arte si fondono con l'ambiente circostante e sono disseminate in tutta la cittadina. Scoprirle sarà un viaggio bellissimo.

Il Farm Cultural Park

Il Farm Cultural Park si trova in provincia di Agrigento. Anche un questo caso il centro abitato è stato trasformato in un museo, molte sono le opere che si possono ammirare semplicemente camminando per strada. Il museo a cielo aperto ospita opere di arte contemporanea e di sperimentazione: non mancano murales e installazioni site specific.

Visualizza questo post su Instagram Pois#farmculturalpark#arte#installazioni#Sicily#favara Un post condiviso da Farm Cultural Park (@farmculturalpark) in data: 22 Lug 2018 alle ore 9:38 PDT

L'Arte Sella

Passiamo ora in provincia di Trento. Se siete appassionati di natura allo stato pure non potete perdere l'Arte Sella: un museo a cielo aperto dove tutte le opere sono state realizzate con elementi naturali e sono posizionate lungo la strada del Monte Armentera. Dal 22 maggio scorso ha riaperto al pubblico.

Parco Sculture del Chianti

A Pievasciata, in provincia di Siena, si trova il Parco Sculture del Chianti. Anche qui natura e arte di incontrano, senza dimenticare il territorio. Opere di arte contemporanea nel bosco per una visita davvero bellissima.

Viviamo in un paese meraviglioso, accogliamolo e conosciamolo meglio. La ripartenza così sarà più dolce.

(Foto Getty Images)