I meravigliosi borghi italiani sul mare da riscoprire quest’estate

Quella che inizierà a breve sarà un’estate diversa dal solito. Forse non si potrà andare all’estero ancora per un po’ di tempo e, in tal caso, l’alternativa è una vacanza tutta italiana. Il nostro bellissimo Paese non ha nulla da invidiare agli altri, anzi, racchiude dei posti meravigliosi che quest’anno avremo dunque modo di scoprire, o di riscoprire, qualora li avessimo già visitati.

I borghi italiani sul mare, ad esempio, sono dei veri e propri gioielli: in tutta la penisola ce ne sono veramente tanti che meriterebbero di essere visitati almeno una volta nella vita. Tra i più belli, abbiamo deciso di citarne alcuni che potrebbero essere una meta perfetta per una vacanza italiana all’insegna del relax e della bellezza.

Nelle Cinque Terre, in Liguria, ci sono davvero tantissime perle rare: ad esempio, citiamo Manarola, Monterosso, Vernazza, Corniglia e Riomaggiore. Si tratta di piccoli borghi di pescatori situati a metà tra mare e montagna e circondati da una natura meravigliosa, oltre che dai vigneti che regalano uno dei vini più amati, lo Sciacchetrà. Restando in questa Regione, in provincia di Genova c’è invece Camogli, un borgo particolarissimo con case colorate che affacciano sul porticciolo.

Spostandoci in Toscana, non si può non citare l’Isola del Giglio e il paesino Giglio Porto che si trova intorno al porticciolo: sul lungomare si alternano case di diverso colore con tanti negozi e piccoli caffè, con gli edifici che si riflettono sull’acqua limpida del mare regalando uno spettacolo unico. Scendendo nel Lazio, troviamo invece Sperlonga, gioiello in provincia di Latina, località caratterizzata da scogliere contenenti diverse grotte, dalle quali deriva probabilmente il nome (dal latino “speluncae”). Il paese sorge su uno sperone di roccia, ossia la parte più estrema dei Monti Aurunci che domina un litorale magnifico.

Della Sardegna citiamo Castelsardo, in provincia di Sassari, un borghetto abbarbicato su uno scoglio roccioso con un centro storico magnifico e un panorama mozzafiato su uno dei mari più belli della zona. Nel Golfo di Napoli c’è, invece, Procida, isola sulla quale si trova il borghetto di pescatori che ha ispirato Elsa Morante per il suo romanzo “L’isola di Arturo”, ma anche tanti registi che hanno scelto questa location per i loro film, da “Il Postino” con Massimo Troisi, fino a “Il talento di Mr. Ripley” con Matt Damon.

Levanzo è la più piccola delle Isole Egadi ed è ancora poco conosciuta dai turisti: per questo ha un aspetto più selvaggio e solitario ed è ancora più bella, con il borghetto omonimo dal quale ammirare le acque cristalline della zona. Maratea è invece l’unico centro della Basilicata che si affaccia sul Mar Tirreno: il borgo domina la lunga scogliera frastagliata, caratterizzata da grotte, faraglioni e spiagge bellissime.

In Puglia, sul Gargano, non si può non citare la meravigliosa Vieste: il paesino è un vero spettacolo, pieno di vita e circondato dalla natura oltre che da un mare splendido. Dal porto si può poi partire per le Isole Tremiti, visibili al largo. In provincia di Ancona, nelle Marche, citiamo invece Sirolo, splendido borgo che sorge tra bianche falesie e acque limpidissime, con alle spalle uliveti, vigneti e campi di girasole. Infine, impossibile non nominare Cesenatico in provincia di Forlì Cesena: il paese è uno dei centri più amati della Riviera romagnola, famoso anche per la vita notturna e lo shopping, oltre che per il mare e la natura.

Questi sono solo alcuni esempi: l’Italia è davvero piena di luoghi incantevoli come quelli che abbiamo citato; non c’è che l’imbarazzo della scelta per vivere un’estate alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese.

(Credits: Getty Images)