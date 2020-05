La Valle dei Templi di Agrigento trasformata in un eden magico: il video

La Valle dei Templi di Agrigento è una vera meraviglia artistica e paesaggistica. E adesso, dopo due mesi di lockdown, si è trasformata in un vero paradiso terrestre.

La natura ha infatti ripreso il sopravvento, tra farfalle in volo, fioriture spettacolari, piante in pieno rigoglio. Sembra che il tempo qui si sia fermato, per tornare all'epoca degli antichi greci.

Il video racconta di una natura in perfetta armonia con la cultura e colpisce gli occhi e il cuore.

Dal 25 maggio la Valle dei Templi di Agrigento dovrebbe riaprire, una volta predisposti tutti i dispositivi di sicurezza. Si parla di termoscanner all’ingresso, tornelli e biglietti online. Per tornare a godere di queste meraviglia dell'antichità, Patrimonio UNESCO.

Foto di Sonia Loewert da Pixabay