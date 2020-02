10 consigli per evitare che il tuo bagaglio vada perso

Negli ultimi anni il numero dei bagagli smarriti è in netta diminuzione; tuttavia, il timore di perdere la propria valigia e di ritrovarsi in un paese straniero e lontano da casa senza vestiti e oggetti personali è ancora il più diffuso tra i viaggiatori di tutto il mondo.

Di certo serve anche un po’ di fortuna per evitare il peggio, però possiamo fare anche la nostra parte per fare in modo che la nostra valigia abbia qualche sicurezza in più quando viene imbarcata, per cercare di evitare furti e anche per fare in modo che il personale aeroportuale non si sbagli nell’inviare il bagaglio. Dando per scontato il fatto che, soprattutto per viaggi lunghi, la prima cosa da fare è assicurare il proprio bagaglio, ecco altri 10 utili consigli da seguire.

1 – Metti sempre il tuo nome sulla valigia con delle etichette personalizzate da attaccare sul manico. Queste targhette, però, possono staccarsi o andare perdute, dunque è bene mettere anche un biglietto con i propri dati all’interno del bagaglio stesso.

2 – Rimuovi sempre dalle valigie gli adesivi relativi ai viaggi precedenti in quanto potrebbero confondere gli addetti ai bagagli.

3 – Scatta una foto alla tua valigia prima di partire: in caso di furto o smarrimento in questo modo sarà più facile descrivere il tuo bagaglio alle autorità.

4 – Metti un localizzatore nella valigia, anche uno economico, così da ottenere informazioni in tempo reale sul tuo bagaglio, anche nel peggiore dei casi.

5 – Quando sei in aeroporto non aprire mai il tuo bagaglio per sistemare le cose al suo interno, soprattutto se trasporti oggetti di valore. In questo modo, infatti, attirerai l’attenzione di potenziali ladri. Inoltre, cerca di portare sempre gli oggetti di valore sempre nel bagaglio a mano.

6 - Prima di partire controlla i dati della compagnia aerea che hai scelto e le statistiche sullo smarrimento dei bagagli per farti un’idea, ma in ogni caso segui anche i consigli precedenti.

7 – Non arrivare mai al check-in all’ultimo momento: per colpa della fretta degli ultimi minuti prima della partenza, è più facile che gli addetti ai bagagli si confondano e mandino la tua valigia da un’altra parte. Nel caso in cui l’imbarco sia già concluso, rischi inoltre che il tuo bagaglio venga inviato col volo successivo.

8 – Se, nonostante tutti questi accorgimenti, il tuo bagaglio è andato perduto lo stesso, non disperare: rivolgiti subito alle autorità e alla tua compagnia aerea, perché in alcuni casi la tempestività può fare la differenza.

9 – Se la tua valigia era assicurata, in caso di smarrimento puoi in molti casi chiedere subito il rimborso e ricomprare così le cose di cui hai bisogno durante il tuo viaggio.

10 – Il miglior modo per non perdere una valigia è non portarla: quando ti è possibile, evita di portare con te il bagaglio in stiva e limitati al bagaglio al mano, così potrai partire senza pensieri.