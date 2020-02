Ad Alberobello anche i trulli festeggiano San Valentino

Alberobello diventa per un mese la città dell'amore e si trasforma in AlbeLOVEbello, per celebrare San Valentino e vezzeggiare i turisti con atmosfere ancora più magiche.

Anche i suoi celebri trulli, Patrimonio UNESCO, si addobbano con cuori e decori romantici. Dall’8 febbraio all’8 Alberobello è un susseguirsi di luci spettacolari,installazioni artistiche, addobbi e decori, Una scenografica cascata di cuori dà luce ai trulli del Rione Monti, al Belvedere, alla Chiesa di Sant’Antonio e al Trullo Sovrano. Non mancheranno naturalmente video mapping e photo booth, per la gioia di tutti i visitatori.

(Foto Getty Images)