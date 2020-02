I posti migliori per viaggiare in aereo: ecco quali sono!

Viaggiare in aereo è un modo veloce di spostarsi. Ma bisogna essere accorti circa la scelta del posto. Dove sedersi per passare il volo in maniera confortevole? Quali sono i posti migliori? Dove si sentono meno i vuoti d'aria?

Va detto prima di tutto che non esistono posti migliori o peggiori in assoluto. Secondo le esigenze è possibile, infatti, trovare il posto perfetto. Secondo gli assistenti di volo, per capire la seduta migliore bisogna sapere su che tipo di aereo si viaggia. Facciamo qualche esempio.

Su un Airbus, i posti più belli sono dall’1A all’1F, ovvero in prima fila vicino al finestrino. Qui, infatti, le postazioni sono più larghe e ci si potrà rilassare al meglio, si arriva subito alla toilette e le vivande arrivano prima. I posti da evitare assolutamente sono quelli dell'ultima fila. Lo spazio è poco e il sedile non è reclinabile. Qui, inoltre, il rumore del motore è più forte. Se viaggiamo su un Boeing 777, invece, dovremmo evitare di sederci a metà o a fine aeromobile.

Altro capitolo riguarda, invece, i malesseri che possono verificarsi in volo. Chi ha le vertigini o soffre di claustrofobia è meglio che scelga un posto vicino al corridoio. Chi soffre di manie di controllo dovrebbe sedersi vicino al finestrino: in questo modo avrà la sensazione di controllare tutto. Chi, infine, proprio non sopporta gli sbalzi e le turbolenze, può superare il problema scegliendo un posto al centro dell'aereo o in prossimità delle ali.

