Procida, Capitale italiana della Cultura 2021: arriva la candidatura

Non lo diciamo perché siamo italiani, lo diciamo perché è vero: la nostra penisola è piena di luoghi affascinanti e suggestivi, tra i più belli del mondo. Spesso nascosti e fuori dai giri turisti tradizionali, l'Italia è la custode privilegiata di centri, borghi e città che fanno palpitare il cuore. Come l'Isola di Procida, una perla del Mediterraneo a pochi passi da Napoli, che si è candidata Capitale italiana della Cultura 2021. L'annuncio è arrivato in questi giorni direttamente dal capoluogo campano, dove si è tenuta anche la conferenza stampa.

Non c'è bisogno né di spiegare, né di ricordare la bellezza di Procida. Per la sua candidatura, si è scelto di raccontare il forte legame secolare che questa isola meravigliosa ha con gli abitanti e con il mare che la circonda. Uno specchio d'acqua merviglioso, dove perdersi ad ogni sguardo.

Agostino Riitano - che ha curato la candidatura anche di Matera 2019 - ha commentato così: «Per la creazione di un progetto come quello della Capitale Italiana della Cultura è importante attivare l’intelligenza collettiva della comunità. Un'intelligenza distribuita ovunque, continuamente valorizzata, coordinata in tempo reale e che possa generare un coinvolgimento effettivo delle capacità, delle competenze e dei desideri di tutti. Un progetto che è innanzitutto lo sviluppo di un’azione di innovazione culturale e sociale per la comunità procidana».

La capitale europea della cultura 2020, invece, è Galway, città irlandese sull’Atlantico dove si respira tutta l'atmosfera dell'Irlanda più vera e autentica. Galway spartirà il trono con Fiume, in Croazia. Eventi e iniziative collettive saranno disseminati per tutto il corso dell'anno. Linguaggio, paesaggio e migrazione, sono i temi su cui verranno incentrate tutti i progetti culturali e artistici in programma. Spettacoli, musica, momenti conviviali animeranno questo 2020 speciale per la cittadina irlandese. Da visitare assolutamente.

