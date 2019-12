11 mete italiane sottovalutate che dovremmo scegliere per le nostre vacanze

Da Nord a Sud, dal mare alla montagna, ecco le 11 mete imperdibili che gli Italiani non scelgono per trascorrere le loro vacanze. Almeno secondo alcuni influencer internazionali che hanno stilato una lista dei luoghi che dovremmo visitare più spesso. Luoghi per lo più sottovalutati, che di solito snobbiamo perché non sono considerati delle mete turistiche di pregio. Ma non è così. Questi luoghi sono davvero fantastici. Ecco la classifica.

1. Ravello

Nel cuore della costiera amalfitana, è una perla pregiata che offre una vista mozzafiato a picco sul mare. Secondo Christina Papavlasopoulos, co-fondatrice della Shefari Travel Boutique, Ravello è la meta top per chi ama il mare e la pace. Come racconta a Parade: “La piazza principale è una sorta di salto indietro nel tempo, con i suoi giardini super curati e la vista di Villa Rufolo subito nelle vicinanze”. E continua: "Potete trovare hotel di lusso a cinque stelle e deliziosi hotel a tre stelle, tra cui un antico convento convertito in un boutique hotel con terrazza con vista sulla città e sul mare sottostante. Oppure potete optare per una crociera intorno alla costa per ammirare i colori, l'architettura e il paesaggio delle più popolari Amalfi, Praiano e Positano, che viste dall’acqua sono ancora più belle”.

2. Siena

Un vero e proprio gioiellino che si trova su un cuccuzzolo, da raggiungere con un sistema da ben 12 comode scale mobili. Dale Johnson di Nomad Paradise è rimasto affascinato: "Le vedute dal bordo superiore delle mura del forte sono sbalorditive. Da lì abbiamo una vista mozzafiato sul paesaggio tipicamente toscano".

3. Lecce

Il mare della Puglia offre sempre un fascino particolare. Inoltre Lecce ospita un'architettura barocca tra le più belle al mondo. Gli influencer stranieri la definiscono "la Firenze del Sud”.

4. Monopoli

Ancora Puglia. La blogger Kate Galley ha detto di Monopoli: “È facile sentirsi un local, è uno dei posti più accessibili in Italia e ha il fascino di tanti altre località famose in zona: bellissimi edifici in pietra bianca, tempo caldo e sole, splendidi uliveti, la spiaggia e ottimi frutti di mare”.

5. Santa Maddalena

Santa Maddalena si trova ai piedi del monte Seceda, in Val di Funes, Alto Adige. Victoria Yore di Follow Me Away Travel definisce questo paese spettacolare, grazie alla sua vista sorprendente sulle Dolomiti.

6. Bergamo

Anche Bergamo è molto amata dagli stranieri. Come per Alex Waltner, il blogger Swedish Nomad, che definisce la città una delle zone più convenienti a livello economico del Nord Italia e dista meno di un'ora di treno da Milano, dal Lago di Como e dal Lago di Garda.

7. Assisi

Città di San Francesco e per questo molto amata dai pellegrini di tutto il mondo, Assisi è definita da Alex Trembath di Career Gappers, una città meravigliosa anche per i deliziosi vini che si producono in questa zona.

8. Montalcino

Ovviamente la conosciamo per il suo rinomato vino: il Brunello. Tamara Gruber di We 3 Travel dice: "Anche se Montalcino non ha le stesse grandi attrazioni che troviamo ad Assisi o Orvieto, offre l'autenticità di una piccola città medievale italiana sotto l'incantevole luce del sole toscano".

9. Sperlonga

Situata sul mare, tra Lazio e Campania, per Briona Lamback di You Me Lunch & Travel, è una vera chicca. Il mar Tirreno regala spiagge e tramonti d'incanto, lontano dal caos dei luoghi più turistici.

10. Bologna

Per Rachelle Lucas di The Travel Bite: "L'architettura è meravigliosa, ha una storia super affascinante (l'università più antica del mondo!) ed è vicina a Modena, che farà felici sia i buongustai che gli appassionati di auto: è luogo d'origine dell'aceto balsamico, della Maserati e della Porsche".

11. Tropea

Infine una meta calabrese, dove ammirare spiagge incantevoli e le meravigliose acque turchesi del Mar Tirreno, sulla Costa degli Dei.