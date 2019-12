Svezia, Sicilia, Perù, Amalfi: ecco l mete ideali per i viaggi del 2020

Il 2019 sta per concludersi ed è tempo di iniziare a pensare alle vacanze del prossimo anno. Organizzare le ferie con largo anticipo, infatti, comporta numerosi vantaggi: in questo modo si possono vagliare con calma tutte le opzioni e scegliere la migliore; ci si può preparare al meglio in vista della prossima avventura, soprattutto se si hanno bambini; è possibile approfittare di offerte e pacchetti vantaggiosi anche sul piano economico.

Ma quali sono le mete più gettonate per le vacanze del 2020? La prima è sicuramente il Giappone: questo meraviglioso paese offre tantissime opportunità per un long trip memorabile. L’ideale sarebbe visitarlo in primavera per poter così assistere alla spettacolare fioritura dei ciliegi; in alternativa, se si è appassionati di sport, il consiglio è quello di visitarlo in estate, visto che nel 2020 il Paese del Sol Levante ospiterà le Olimpiadi. In questo modo si potranno unire la passione per i viaggi a quella per lo sport.

In alternativa, molto gettonate saranno anche le mete più avventurose, quelle che, in tutta probabilità, si visiteranno solo una volta nella vita: si tratta di quei viaggi in posti incredibili e misteriosi, come ad esempio quello nella zona del Machu Pichu in Perù, oppure quello in una riserva naturale, come ad esempio quella del Ruanda. L’Africa, tra l’altro, è il continente ideale per questo tipo di vacanze: il momento migliore per visitare questi paesi è tra maggio e giugno anche se molto dipende da ciò che si intende visitare. Per fare un safari oppure per andare in Tanzania ad assistere alla Grande Migrazione degli animali, ad esempio, questo è il periodo giusto.

Se al caldo preferite il freddo, un’ottima alternativa è la Svezia, paese che offre panorami e posti bellissimi. L’Icehotel, ad esempio, è un’esperienza da fare: l’albergo si trova a 200 km a nord del circolo polare artico ed è il luogo perfetto per poter ammirare l’aurora boreale. Ma non dimentichiamoci dell’Italia: anche il nostro stupendo paese offre dei posti magnifici da visitare tutto l’anno. Dalla Sardegna alla Costiera Amalfitana, dalla Sicilia fino ai paesaggi del Trentino, da noi ogni posto è perfetto per una vacanza indimenticabile. Chiudete gli occhi e provate a immaginare il vostro viaggio da sogno: dopo di che, prenotate subito e iniziate a sognare.