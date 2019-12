Una notte da sogno nel celebre palazzo del Gattopardo

Ricordate il sontuoso ballo di Alain Delon e Claudia Cardinale, nel film di Luchino Visconti "Il Gattopardo"? Be', adesso in quelle stanze potreste ballare anche voi.

Il palazzo del Gattopardo (che prima di essere un film, è un grande romanzo, di Giuseppe Tomasi di Lampedusa) infatti adesso apre le sue stanze agli ospiti. E offre persino corsi da chef, con particolare riguardo per le specialità siciliane.

L'erede dello scrittore, il Duca Gioacchino Lanza Tomasi (a cui fu ispirato l'affascinante personaggio di Alain Delon, Tancredi) dà infatti la possibilità di passare delle notti nel glorioso palazzo di Palermo. E la moglie del Duca, la Duchessa Nicoletta, abile chef, tiene un corso di alta cucina.

Il Palazzo del Gattopardo ha una sua grandiosa, romantica bellezza. Sovrasta il golfo di Palermo ed è ricco di lampadari in prezioso vetro di Murano, affreschi, sofà in stile rococo. E' possibile visitare anche la biblioteca e lo studio dove fu scritto il romanzo.

Una curiosità: sapevate che il famoso designer Manolo Blahnik (le sue scarpe erano le più ambite nella serie tv "Sex And The City") amava rileggere "Il Gattopardo" e ispirarsi alle sue pagine per le sue creazioni più belle?

Guarda nel video il palazzo: