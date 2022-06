E' il canyon più suggestivo del mondo. E adesso si paga per vederlo!

L'Horseshoe Bend è un canyon dalla bellezza mozzafiato. Si trova in Arizona, terra di meraviglie rocciose, ma supera tutti gli altri canyon per la sua incredibile forma a ferro di cavallo (da cui il nome in inglese).

La sua struttura circolare e il contrasto tra il rosso mattone delle rocce e il verde smeraldo delle acque del fiume Colorado ne hanno fatto un'attrazione turistica celebre nel mondo. Tanto noto che adesso il Glen Canyon National Recreation Area, ente che tutela l'area e che fa parte del National Park Service, ha deciso di far pagare una cifra (dieci dollari, circa nove euro per gli automobilisti e 5 dollari, poco meno di 5 euro, per i motociclisti) a tutti i visitatori che vorranno sostare nel parcheggio di nuova costruzione e ammirare il paesaggio. Il denaro sarà utilizzato per migliorare l'accessibilità al sito e tutelare il territorio. E' adesso proibito inoltre sostare lungo l'autostrada che costeggia il canyon, la Highway 89, che nel tratto vicino all'Horseshoe Bend si era trasformata in una zona di doppie file e parcheggio selvaggio.

(Foto Getty Images)