5 mete alternative per trascorrere un Capodanno originale e unico

È ormai tempo di organizzare il prossimo Capodanno. Il 31 dicembre si avvicina sempre di più sul calendario e in tanti cercano delle offerte last minute per trascorrere una vacanza unica e originale. Se siete stufi delle solite mete affollate e più gettonate provate a dare un’occhiata alla lista che vi proponiamo: 5 mete alternative per passare Capodanno 2019 lontani dalle solite piazze.

Se volete qualche meta esotica o stravagante prendete qualche appunto.



1. Freeport. Bahamas

Natale ai Caraibi? Non è il titolo di un film bensì un’idea fantastica tutta da scoprire. Per trascorrere un Capodanno unico tra mare, spiaggia e cocktail caraibici provate a fare un salto in queste isole. Nel periodo delle festività natalizie qui si festeggia il Junkanoo: le strade si colorano e le persone scendono in piazza per festeggiare a ritmo di musica.



2. Madrid, Spagna

Se volete rimanere in Europa la capitale spagnola è un posto da non perdere. La movida madrilena è fantastica e a mezzanotte la città si trasforma in ogni angolo con feste in ogni dove. Non dimenticate di fare un cenone tipico spagnolo e di bere il vino locale!



3. Tokyo, Giappone

Il Capodanno in Giappone è un evento imperdibile. Qui in occasione del nuovo anno si celebra la tradizione dell’Hatsumode, i giapponesi vanno a visitare un santuario buddista o shintoista. Durante questo periodo i templi del paese si riempiono di fedeli e non è inconsueto assistere a rituali particolari.



4. Rio de Janeiro, Brasile

Per un Capodanno 2019 a ritmo di samba non c’è niente di meglio della spiaggia di Copacabana. Prenotate una delle tante discoteche alla moda e non rimarrete delusi. Il Brasile è un paese che negli ultimi anni è cresciuto in maniera vertiginosa e oggi ha ancora di più da offrire ai tanti turisti che lo visitano. Curiosità: per il cenone del 31 dicembre anche in Brasile si mangiano le lenticchie.



5. Venezia, Italia

Trascorrere il Capodanno a Venezia è un’esperienza quasi mistica. La città è ancora più magica e l’eleganza che emana riesce a contagiare tutti. Indossate qualcosa di rosso, porta fortuna, e fatevi coccolare dalla prelibatezze della cucina veneta. Dopo la Mezzanotte imperdibile un giro in piazza San Marco.