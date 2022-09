Alex Zanardi fa ritorno a casa

Alex Zanardi torna a casa dopo 76 giorni di ricovero all'ospedale di Vicenza, il secondo, dopo quello seguito al tragico incidente in handbike nel 19 giugno 2020.

Questa volta il campione paralimpico, quattro volte medaglia d'oro, era stato costretto a lasciare la sua abitazione di Noventa Padovana a inizio di agosto, dopo che un incendio aveva danneggiato l'impianto fotovoltaico che alimentava i macchinari necessari al suo percorso di riabilitazione.

Martedì l’ex pilota di Formula Uno è stato dimesso dal San Bortolo, dove, spiega il primario Giannettore Bertagnoni, è stato stabilizzato: l’iron man bolognese, 55 anni, in questi due mesi e mezzo è stato seguito da fisiatri, fisioterapisti, logopedisti e infermieri e la struttura veneta resterà il suo punto di riferimento.

E’ stato lo stesso primario a seguire in prima persona, giorno per giorno, il piano di recupero nella stanza blindata in cui si sono alternati i vari professionisti. «In questi mesi – riferisce Bertagnoni – il nostro principale obiettivo è stato di stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi. Ma, contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza».

Sulla ripresa di Alex c’è sempre il massimo riserbo. Ma il campione, nonostante tutte le prove che gli ha riservato finora la vita, non molla e con lui la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò!

