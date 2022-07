Piqué fischiato in campo: il pubblico tifa Shakira!

Le premesse da fare sono un po’. Intanto c’è da dire che Barcellona-Real Madrid non è mai una partita di calcio normale, nemmeno se è un’amichevole precampionato estiva e se si gioca a Las Vegas. Nella città del Nevada sugli spalti c’erano oltre 61mila persone, e la vittoria per 1 a 0 dei catalani (assolutamente meritata, così come raccontano le cronache sportive) è stata “condita” da momenti di grande tensione agonistica.

Questo sul campo, poi c’è stata la partita degli spalti, quella del tifo e degli sfottò. A finire nel mirino è stato particolarmente Gerard Piqué, giocatore simbolo dei blaugrana, al quale sembra che in pochi perdonino la separazione da Shakira, avvenuta negli scorsi mesi.

I motivi della rottura tra i due non sono chiarissimi: c’è chi sostiene che fossero una “coppia aperta” e che quindi i perché della separazione andrebbero cercati in un raffreddamento dei loro rapporti, e chi invece parla di un tradimento da parte del difensore, che sarebbe anzi stato colto sul fatto dalla moglie.

Ad ogni modo i due ora sono separati e il pubblico sugli spalti dei Las Vegas ha preso decisamente le parti di Shakira, con fischi indirizzati a Piqué ogni volta che toccava il pallone.

