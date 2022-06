David Beckham e la figlia Harper felici in gondola a Venezia

L'Italia è sempre tra i paesi più amati del mondo e con l'arrivo della bella stagione le celebrità frequentano le nostre città e le nostre località turistiche. Tra loro, anche David Beckham, che si è concesso una vacanza speciale con la piccola di casa, l'undicenne Harper.

Beckham e Harper hanno preso parte a una serata di gala al Gran Teatro La Fenice di Venezia, per la festa di un noto brand nautico. Tra gli ospiti, anche Pierfrancesco Favino, Charles Leclerc e lo stilista Domenico Dolce.

Mamma Victoria si è commossa per la foto che ritrae padre e figlia prima della serata: "Questa foto mi scioglie il cuore. Momenti speciali con il miglior papà del mondo. Mamma vi ama tantissimo, siete tutto per me".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harper Seven Beckham (@harperbeckhamdaily2)

Non si sa invece se Victoria abbia apprezzato il momento in cui David e Harper si godono un ricco gelato, con papà Beckham che sussurra: "Ssssssshhhhh non dirlo alla mamma, il gelato alle 9 di mattina! Scusaci Victoria, ma stiamo costruendo dei ricordi speciali".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

David e Harper sono anche andati in giro per i canali in gondola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harper Seven Beckham (@harperbeckhamdaily2)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harper Seven Beckham (@harperbeckhamdaily2)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harper Seven Beckham (@harperbeckhamdaily2)

David e Victoria Beckham hanno sempre cercato di dare del tempo di qualità alla famiglia: "Abbiamo sempre dato il buon esempio e questo sia per quanto riguarda il modo in cui trattiamo i nostri figli, così come per l'attenzione con cui ci prendiamo cura di loro e li amiamo", aveva dichiarato David al Telegraph. "Siamo genitori molto severi. Vogliamo crescerli il più possibile come siamo stati educati noi da ragazzi, perché bisogna insegnar loro le buone maniere, è importante segnalare che esistono i limiti e i nostri figli li hanno sicuramente".

(foto Getty Images)