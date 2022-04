Paura per David e Victoria Beckham: in casa con i ladri!

Furto in casa Beckham: un ladro si è introdotto nella lussuosa abitazione londinese dell'ex capitano dell'Inghilterra e del Manchester United.

La rapina nella casa di Holland Park è avvenuta mentre David, la moglie Victoria e la figlia Harper si trovavano in salotto senza accorgersi di nulla. A rendersi conto del furto è stato, qualche ora più tardi, il figlio 17enne Cruz, rientrato dopo una serata trascorsa fuori con gli amici. Ad allarmarlo una stanza del primo piano messa a soqquadro e una finestra con i vetri rotti. Da lì si sarebbe introdotto il ladro che poi ha portato via abiti firmati, elettrodomestici e - soprattutto - gioielli per un valore di 50 milioni di euro. Una enormità, anche se la stima non è stata confermata in via ufficiale.

L’irruzione è avvenuta un mese fa ma la notizia è stata diffusa solo ora. Nella stessa serata sono state prese di mira altre due abitazioni vicine, ma una era vuota e l’altra non sono riusciti a forzarla. Da parte dei Beckham nessun commento ufficiale ma una fonte definita "vicina alla famiglia" dice che sono rimasti scossi.

(Foto Getty Images)