Michael Schumacher: in vendita la sua Ferrari monoposto

Nel 1998, Michael Schumacher dette vita a un gran duello con Mika Hakkinen (McLaren-Mercedes) nella corsa al titolo di F1. Il tedesco guidava una Ferrari F300: ora quella monoposto è in vendita su Dupont Registry, sito specializzato per auto di lusso.

La vettura fu seconda nel GP del Lussemburgo, dopo aver centrato la pole. Ma Schumi non poté partire davanti a tutti, perché spense il motore pochi istanti prima del via: fu costretto a iniziare la sua gara dall’ultima posizione.

Il gioiello vale 4.900.000 dollari: l’alternativa è prenderlo a rate, con un versamento mensile di 43.360 dollari.

E questa non è l’unica chicca del Cavallino che si può comprare. La società svizzera Leo Trust - The Financial Service Company, infatti, ha annunciato la vendita dell'Iveco Fiat 370, storico motorhome della ‘rossa’. Oltre a trasportare piloti come Alesi, Berger, Barrichello e lo stesso Schumacher, è stato base operativa della scuderia, ospitando le riunioni coi capi Ferrari (da Jean Todt a Ross Brown, fino a Stefano Domenicali). Il prezzo è decisamente più conveniente del primo: 200mila euro. In questo caso, però, ci vuole un parcheggio più ampio.

(Foto Getty Images)