Alex Zanardi, ottime notizie!

Alex Zanardi ha lasciato la clinica per seguire un programma di riabilitazione dopo l’incidente in handbike.

Il 19 giugno 2020, sulle strade del senese, finì contro un camion che procedeva in senso opposto. Il ritorno a casa, svelato il 20 dicembre, è avvenuto qualche settimana prima. Lo ha rivealto la moglie del campione paralimpico, Daniela Manni, in un'intervista. “Il recupero continua ad essere un processo lungo. Il lavoro condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti. Battute d’arresto possono ancora verificarsi. In futuro ci saranno altri soggiorni temporanei in cliniche speciali, per effettuare terapie riabilitative sul posto. A causa della situazione pandemica, per un anno e mezzo mio marito ha avuto attorno solo persone con mascherine e dispositivi di protezione. Inoltre, per le ampie misure cautelative, le possibilità di visita sono state molto limitate. Nelle cliniche Alex è in ottime mani, ma la sua casa è ancora la sua casa”.

Diversi programmi proseguono, dunque, a domicilio. Durante la settimana, un terapeuta lavora con lui su esercizi fisici, neurologici e logopedici. Per quanto riguarda la sua condizione fisica, molti i progressi. Alex guadagna sempre più forza nelle braccia, che è aumentata notevolmente.

(Foto Getty Images)