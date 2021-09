Omaggio a Palermo: il video mozzafiato della F1

“Ciao Palermo, Monza is calling!” non è un videogioco e nemmeno l’ultimo capitolo del film d’animazione Cars... Sicuramente è un originale omaggio all’Italia. Nella clip si vede un'auto di F1 sfrecciare in pieno centro a Palermo, attraversare il mercato di Ballarò fino ad arrivare alla spiaggia di Mondello.

Nel nuovo video della Red Bull Racing Honda, Max Verstappen, attualmente in testa alla classifica piloti, percorre a tutto gas i luoghi simbolo del capoluogo siciliano, in un'inedita e suggestiva cavalcata a quattro ruote, prima del GP di Monza di domenica.

Il video è stato girato in una Palermo paralizzata tra il 19 e il 22 giugno, con 300 addetti ai lavori impegnati sul set, una troupe video di 60 elementi, 182 euro sborsati dalla Red Bull al Comune per l’occupazione del suolo pubblico. Secondo il sindaco Leoluca Orlando “rappresenta una grande occasione di promozione internazionale della città, che conferma, ancora una volta, la sua grande attrattiva conquistata negli anni”.

E il pilota della Red Bull, interpretato dal collaudatore di casa Patrick Frischacher, ha fretta… il GP d’Italia sta per partire!

(Foto Getty Images)