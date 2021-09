La Puglia conquista anche Maria Sharapova

Tra le mete italiane più amate dai vip internazionali c’è la Puglia. Una terra che con i suoi ulivi e il suo mare cristallino conquista tutti. L’ultima a rimanerne stregata è stata l’ex campionessa di tennis russa, Maria Sharapova, che ha scelto una masseria a Savelletri di Fasano, nella provincia di Brindisi, per trascorrere qualche giorno di relax prima di trasferirsi al Lido di Venezia, dove è in corso la Mostra del Cinema.

L’ex giocatrice, eletta per undici anni la sportiva più ricca del mondo, ha postato una bellissima foto sul profilo Instagram che la ritrae seduta su un divanetto con alle spalle la masseria pugliese, con le tipiche mura bianca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Sharapova (@mariasharapova)

La struttura, ripensata come un lussuoso boutique hotel è circondata da otto ettari di ulivi, agrumi, mandorli, orti e giardini. Inconfondibili i colori e i profumi di un paesaggio molto apprezzato anche dalla bella Sharapova che ha scritto: “Non potrei mai partire senza visitare l’Italia. Incredibili ricordi legati al passato, la maggior parte dei quali sono duro lavoro, sudore, addominali tonici e la pasta al tartufo fatta in casa”. Come non essere d’accordo con lei?

(Foto Getty Images)