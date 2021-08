Jacobs e Tamberi, doppia oro alle Olimpiadi: la gioia nel mondo della musica

E' stata una domenica di commozione e di gioia per tanti, tanti italiani che hanno seguito le Olimpiadi di Tokyo. Nel giro di pochissimi minuti, l'Italia si è aggiudicata infatti ben due medaglie d'oro, nei 100 metri e nel salto in alto, grazie all'impegno e alla capacità atletiche di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, due campioni che non solo hanno battuto i record, ma hanno anche dato una lezione di resilienza e coraggio, dal momento che Jacobs ha cambiato specialità, dal salto in lungo ai 100 metri, mostrando determinazione e capacità di tarsformarsi, e che Tamberi era reduce da un infortunio e dalla lunga riabilitazione.

E' stata una vittoria della volontà e della pazienza, che ha entusiasmato anche tanti musicisti. Vasco Rossi ha pubblicato su Instagram la foto dei due atleti che si abbracciano con la frase: «Evviva! Double Gold per l’Italia».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Cesare Cremonini ed Ermal Meta hanno manifestato il loro entusiasmo.

Commozione cronica sullo sport italiano! — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) August 1, 2021

Anche Lorenzo Jovanotti si è emozionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)

Non manca Gianni Morandi, senz'altro il più spiritoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

E Giuliano Sangiorgi ha pubblicato una story dedicata al grande momento per lo sport italiano.

(Foto Getty Images)