Alex ZanardI: ecco come sta davvero

Era il 19 giugno del 2020 quando Alex Zanardi, campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1, rimaneva vittima di un terribile incidente in handbike.

La moglie Daniela, che gli è rimasta accanto per tutto questo tempo insieme al figlio Niccolò, rompe il silenzio e in una intervista al Magazine Bmw racconta gli ultimi progressi del marito che non smette mai di lottare.

«Le condizioni di Alex sono essenzialmente stabili», ha spiegato Daniela Manni «Al momento è ricoverato in una clinica specializzata, dove sta seguendo un programma di riabilitazione. Questo include stimoli multimodali e farmacologici sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il suo recupero. Comunica con noi. Ma ancora non parla. Dopo molto tempo in coma, le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità».



Durante le sue lunghe giornate Zanardi ascolta la musica, guarda in tv i gran premi di Formula 1 e del motomondiale. Inoltre, ha ancora tanta forza nelle braccia e sta seguendo programmi di allenamento. Il percorso di recupero che il campione di 54 anni dovrà fare è ancora molto lungo. Difficile fare previsioni sul suo ritorno a casa, confida la moglie.



Commovente e travolgente l'affetto che la famiglia ha ricevuto e continua a ricevere in questi mesi terribili. Non solo da amici, conoscenti e atleti, ma anche dai tanti fan. Per questo motivo Daniela ringrazia tutti con messaggio speciale: «vorrei dire a tutte le persone che pensano e pregano per Alex che lui sta combattendo, come ha sempre fatto!». L'Italia e il mondo intero tifano per Zanardi. Per tutti è un esempio di vita. Forza Alex. Ti aspettiamo!!!

