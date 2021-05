78° Gran Premio di Monaco, back in town!

Spettatori e rispetto delle regole sanitarie

Per le qualifiche di sabato e la gara di domenica solo 7.500 persone possono andare nelle tribune, che significa un quarto dei posti realmente disponibili e per chi arriva da fuori c’è l’obbligo di tampone PCR.

Ci sarà meno gente anche sulle terrazze che si affacciano sul circuito, solo i privati ​​possono avere ospiti, ma muniti di pass. Stessa cosa per gli yacht in porto, limitati al numero di passeggeri autorizzati in normale navigazione.

Insomma, niente attività pubbliche, feste, ricevimenti, eventi, musica dal vivo e DJ set.

Curiosità

Non c’è molto fuori dalla pista, vista la situazione, ma quel poco che c’è, si fa notare. Per esempio, davanti all’Hotel Hermitage è esposta una Ferrari Lego Technic F1 a grandezza naturale e pesa circa 400 chilogrammi, E’ stata realizzata utilizzando oltre 375.000 mattoncini e ci sono volute più di 1.000 ore per il montaggio.

Per il GP è stata lanciata una nuova app per mangiare. L’obbiettivo è di godersi prove e gare, consumando cibo e bevande senza compromettere la sicurezza sanitaria. In sostanza, l’applicazione permette di ordinare e farsi consegnare i pasti preparati con prodotti freschi, locali e di qualità. Viene consigliata a tutti gli spettatori quando si presentano all’ingresso per raggiungere il proprio posto in tribuna.

Il casco scelto e indossato da Charles Leclerc per il GP di Monaco è un omaggio a louis Chiron, finora unico pilota monegasco che ha vinto qui nel 1931.

Per Charles Leclerc è la corsa sotto casa

Qui è speciale per lui. Per andare al lavoro, esce dal portone di casa sua, prende la bicicletta ed è già in pista.

Ovvio, ci tiene tantissimo a fare bene, sa che ha dalla sua, non solo i tifosi della Ferrari, ma tutto il Principato di Monaco, compreso il Principe Alberto II.

Ha detto che è già contentissimo che si possa correre quest’anno a Monaco e che è stata durissima non poter pilotare lo scorso anno a causa dell’annullamento del GP.

Non ha promesso una vittoria, già un buon piazzamento come un 4° o 5° posto, sarebbe un gran risultato. Ma ha assicurato che ci proverà.

Ha anche raccontato che gli piacciono i circuiti cittadini e non solo perché è cresciuto a Monaco. Gli piace spingere al massimo, scoprire dove è il limite, ma sapendo di non doverlo mai oltrepassare. Percorrere le strade di casa a gran velocità, gli provoca un brivido unico e, ha detto testualmente: “Mi dà sensazioni incredibili e indescrivibili”.

E per vederlo in azione si può scegliere la tribuna K, che ormai porta il suo nome e riconoscibile per i due poster giganti che ritraggono il pilota monegasco della Ferrari. Con 800 euro si può anche avere il pacchetto sabato + domenica con Leclerc che si collega in video 2 volte dai box e dal Motorhome, e si ha diritto a cappellino e t-shirt autografate.

La Principessa Charlene non farà il giro d'onore prima del via

Attualmente in viaggio nel continente africano per una missione di conservazione della fauna selvatica, la Principessa Charlene, affetta da un'infezione ORL che le impedisce di viaggiare, deve purtroppo rinunciare a partecipare al Gran Premio di Formula 1 di Monaco.

Lo rende noto oggi (venerdì) un comunicato del Palazzo Principesco.

La Principessa Charlene invia i suoi migliori auguri all'Automobile Club di Monaco, organizzatore dell'evento, nonché ai piloti e ai team di questa grande competizione automobilistica.

Ci sono ancora biglietti

C’è ancora disponibilità di biglietti, che a Monaco hanno il loro prezzo. Per farsi un’idea: domani da 150 a 490 euro; domenica da 350 a 550 euro.

Andrea Munari

(Foto ©ACM-JM Folleté/©GO Monte Carlo/©ACM-O.Caenen)