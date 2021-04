Rolex Masters Monte Carlo: la semifinale

Si avvicinano i momenti conclusivi del Monte Carlo Rolex Masters 2021 e l'emozione è grande. Chi vincerà il prestigioso torneo? Dopo la clamorosa eliminazione di Novak Djokovic, i giochi sono davvero aperti.

Il britannico Daniel Evans (in foto) ha conquistato il suo posto per la semifinale battendo, dopo due ore e 44 minuti la testa di serie numero 11 del tabellone, il belga David Goffin. Incontrerà in semifinale il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding.

Il norvegese Casper Ruud ha battuto il nostro Fabio Fognini, per 6-4 6-3 e si batterà in finale con Andrej Rublëv, che ha battuto Rafael Nadal per 6-2 2-6 6-2.

(Foto Rolex Masters)