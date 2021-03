A tutto tennis: sono 9 gli italiani tra i primi 100 nel mondo

Il suo idolo è Roger Federer e come lui gioca il rovescio a una mano. Nato a Carrara 19 anni fa Lorenzo Musetti entra nella top cento del tennis mondiale.È il più giovane tra i giocatori. Ha ottenuto i punti per fare l'ingresso nel gruppo dei migliori, arrivando in semifinale al torneo di Acapulco.



La sua prima racchetta a cinque anni, grazie alla passione del papà. Un talento di razza che ha vinto diverse competizioni tra cui gli Australian Open under 18 ed è stato n. 1 juniores.



Sono nove in tutto gli italiani che si piazzano tra i primi cento della classifica Atp. Prima volta per il nostro paese. Lorenzo ha tolto però il primato a Jannik Sinner, classe 2001 e già si mormora che tra i due ci sia un sano dualismo. Gli altri sette tennisti azzurri sono Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato e Andreas Seppi.



Sul braccio sinistro da pochi giorni Lorenzo Musetti si è tatuato una racchetta da tennis e un cardiogramma, perché racconta: "questo sport è la mia vita". E nell'anno della pandemia il tennis è esploso in tutto il mondo. Si pratica a distanza e ci si può allenare anche da soli. Basta un muro.

(foto Getty Images)