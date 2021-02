Luna Rossa: arriva l'orgoglio italiano! E non solo

“Arrivano gli Italiani!”: è un grido d’allarme quello lanciato alla sua gente da un cavaliere britannico di vedetta, all’avvicinarsi di una ‘Luna Rossa’ veloce come il vento, mentre le bellissime ragazze del posto appaiono molto più compiaciute che impaurite. Si può riassumere in questo video, ormai virale, la performance della barca di casa nostra: un ‘Arrivano i nostri’ che desta timori, misti ad ammirazione.

La ‘Prada Cup’ è a portata di mano. Dopo un parziale di 4-0 sugli Inglesi di Ineos, il team Pirelli dovrà farne sue ancora tre: per portarsi a casa il trofeo. Solo la pandemia ha potuto ritardare la cavalcata: la finale è stata fermata per 72 ore dal governo neozelandese, a causa di una nuova misura anti-Covid. Tre positività in un sobborgo di Auckland, hanno spinto la premier Ardern a dichiarare un mini-lockdown La speranza è che lo stop non spezzi il ‘magic moment’, nella corsa alla Coppa America di vela.

Non se lo augura di certo Patrizio Bertelli: dalla Toscana, l’armatore ha inviato un biglietto con un corno rosso e il tradizionale augurio…riguardante la balena. “Non esiste solo il calcio, c’è anche la nazionale della vela: il tifo da casa lo sentiamo, ci spinge verso il trofeo”: parola del timoniere, Francesco Bruni. Il suo entusiasmo è giustificato: nei gironi, ‘Luna Rossa’ non aveva mai battuto l’equipaggio di Sir Ben Ainslie (9 medaglie olimpiche, 24 titoli mondiali e un budget di 110 mln di £).

Tutti sono impressionati dalla forza tecnologica di Prada. Giovanni Soldini, skipper del trimarano Maserati (due giri del mondo in tre anni) vede prestazioni incredibili: “E’ stato reinventato il monoscafo, con un’aerodinamicità perfetta che garantisce l’andatura quasi controvento fino a 40 nodi”.

Ad accendere la fantasia è soprattutto la spettacolarità delle regate: il ritorno del match race, le partenze di bolina (ciò che coi catamarani si era perso). Le squadre si affrontano a viso aperto, con tattica e manovre. Senza contare l’emozione delle immagini estreme: basta vedere Ineos impennarsi, e non prendere il volo per miracolo. Certo, fosse successo ai nostri saremmo un po’ meno elettrizzati!

‘Avanti tutta’, allora: sognare l’accesso alla finale della 36/a ‘America’s Cup’, contro il superteam New Zealand, non è più proibito. Con il permesso del cetaceo invocato da Bertelli…..

(Foto Getty Images)