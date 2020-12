Alex Zanardi, segni di ripresa: fa ok con il pollice e guarda la moglie

Alex Zanardi sta lentamente recuperando le sue funzioni vitali, dopo un lungo percorso ospedaliero. Ancora non è in grado di parlare, ma lentamente recupererà anche il linguaggio. Anche questa mission impossible, l’ennesima della sua vita, sta riuscendo, e con la forza di una tigre prosegue il suo percorso di guarigione e lento ritorno alla vita.

Era il 2001 quando ebbe un incidente durante una gara automobilistica in Germania, che lo tagliò letteralmente in due, gambe da una parte e resto del corpo dall’altra. Una volta rialzatosi, ci fu l’handbike e di nuovo, la scorsa estate, un tremendo faccia a faccia con la morte. Un violento impatto con un camion gli procura una grave ferita alla testa. Ora la sua terza vita. Anche il figlio Niccolò è stato sempre convinto che ce l’avrebbe fatta: «Lui è una tigre. Ce la farà». E la tigre, ancora una volta, fa di tutto per non deluderlo.

Lo scorso 21 novembre, Alex è stato trasferito nel reparto di Neurochirurgia di Padova, vicino la sua casa di Noventa. Ora è in grado di stringere la mano su richiesta, di alzare il pollice, di girare la testa verso sua moglie. Poco alla volta, centimetro dopo centimetro, braccia e cuore, fino al traguardo.