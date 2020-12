Maria Sharapova è pronta a sposare il suo Alexander. Sarà un matrimonio da favola

Quello tra Maria Sharapova e il mercante d'arte Alexander Gilkes potrebbe essere un vero e proprio matrimonio reale. La coppia ha da poco fatto capire che si è fidanzata, con tanto di anello, ed è pazza di gioia. Ancora non si conoscono i dettagli ed è tutto segreto... ma possiamo già iniziare a sognare.

Il promesso sposo, 41 anni, è amico di William ed Harry (hanno frequentato Eton insieme), ma anche di Eugenia e di Beatrice. Non solo: considera la sorella di Kate Middleton, Pippa, come una di famiglia, perché in passato ha avuto una relazione con il fratello minore Charlie.

Alexander ha partecipato sia al matrimonio del Duca e della Duchessa di Cambridge che a quello del Duca e della Duchessa di Sussex... è molto probabile, quindi, che estenderà l'invito a entrambi per il suo. Si prevede un matrimonio da favola, e sappiamo già che l'ex tennista sarà assolutamente all'altezza.

Ci sarebbe anche, però, qualche piccolo intoppo. L'ex moglie di Gilkes, la stilista statunitense Misha Nonoo, è una delle confidenti di Meghan Markle. Questo fatto potrebbe mettere un po' di pepe a tutta la situazione. Ma alla fine quello che conta è l'amore... e tra Maria e Alexander è sincero e tenerissimo!

(Foto: Getty Images)