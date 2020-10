Novak Djokovic dà una lezione di tennis ai bambini in strada

La lezione è di quelle che non si dimenticano, perché ad impartirla è stata una stella del tennis. E' successo a Belgrado, dove Novak Djokovic, uscito a passeggio con il suo cane, si è fermato per strada intrattenendosi con i suoi piccoli vicini di casa, per dare loro delle estemporanee lezioni di tennis.

Il tutto si è svoto all’aperto: nel video diffuso sui social, vediamo il campione che spiega a un bambino come impugnare la racchetta e qual è la posizione corretta del corpo. Il piccolo poi prova un lancio e Novak lo supporto dicendo come mettere il braccio e come tirare. E non capita proprio tutti i giorni di avere come insegnante un vero maestro del tennis.

Porti fuori il cane e dai lezioni di #tennis ai bambini per strada...



Solo il n.1 @DjokerNolepic.twitter.com/CFh8rJA5wl — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) October 19, 2020

È stata di sicuro una gran bella emozione vedersi svelare i segreti del tennis direttamente dal miglior giocatore al mondo. Anche se c'è chi ha subito fatto notare che Djokovic non indossava nessuna mascherina e ha anche infanto le misure di distanziamento, nel corso della sua estemporanea lezione in strada...

(Foto Getty Images)