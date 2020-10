Walter Bonatti è stato un vero gigante: grande alpinista e grande uomo, personalità di spiccato carattere e assertore convinto del fascino potente dell'avventura e della massima libertà.

A farne un ritratto ricco di luci e ombre, con un emozionante racconto, è adesso "Walter Bonatti: una vita ad alta quota", in onda domenica 18 e domenica 25 ottobre in prima serata su Focus Tv. A farci conoscere da vicino Bonatti è Luigi Bignami (divulgatore scientifico, grande appassionato di montagna e di storia dell’alpinismo), che ci narrerà le più grandi imprese di Bonatti, le sue glorie e gli aspetti controversi della sua carriera.

Durante le due imperdibili serate scopriremo una selezione di interviste storiche rilasciate sia da Bonatti che dalla sua compagna Rossana Podestà. E a parlare sarà anche la vecchia guardia dei “Ragni di Lecco” e delle guide di Courmayeur: amici e compagni di cordata di Bonatti all’epoca delle sue prime imprese alpine, quando stupiva tutti per l’enormità del talento e la giovane età.

A stupirci, i filmati d’epoca, che mostrano le attrezzature allora disponibili, prive dei sistemi di sicurezza e delle possibilità di comunicazione odierne.

Tra i testimoni del documento originale, prodotto dalla rete di Marco Costa, anche Enrico Camanni, storico della montagna e Agostino Da Polenza, geologo e alpinista (erede di Ardito Desio, oltre che cugino di Bonatti).

Bonatti emerge come un uomo generoso, ma terribilmente esigente con se stesso, fiero di non essere sceso mai a compromessi e ostinato nel difendere il proprio punto di vista sull'atteggiamento verso la montagna, che non prevedeva scorciatoie tecnologiche, sponsorizzazioni e facilitazioni.

(Foto Getty Images)