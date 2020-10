Michael Schumacher: la bellissima foto che lo ritrae col figlio

Tale padre, tale figlio. Mick Schumacher approda in Formula Uno, la stessa che a papà Michael ha regalato tante vittorie, donando ai suoi supporter altrettante emozioni. Suo figlio di Mick correrà nelle prime prove libere del GP di Germania, al Nurburgring, venerdì 9 ottobre, a bordo della sua Alfa Romeo.

Il 21enne tedesco, membro della Ferrari Driver Academy, domina il campionato di Formula 2 con due vittorie all'attivo e ben 10 podi: “Sono felicissimo di avere questa possibilità nelle prove libere del Nürburgring - ha dichiarato - Il fatto che la mia prima partecipazione in un weekend di Formula 1 si svolgerà davanti al mio pubblico renderà questo momento ancora più speciale. Ringrazio l’Alfa Romeo Racing e la Ferrari Driver Academy per avermi dato l’opportunità di avere un altro assaggio di F.1 un anno e mezzo dopo il nostro test in Bahrain. Nei prossimi dieci giorni mi preparerò bene, in modo da poter fare il miglior lavoro possibile per la squadra e ottenere alcuni dati preziosi per il fine settimana”.

My first participation in a F1 weekend will be at the Nürburgring next week. Super happy and can‘t wait to drive in front of my home crowd. A big thank you to @insideFDA @ScuderiaFerrari and @alfaromeoracing for this opportunity! #F1 #EifelGP pic.twitter.com/rgYz9mJX5U