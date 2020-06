Michael Schumacher sarà operato con le staminali, ma lo staff del pilota precisa: "Non ora, forse in futuro"

Michael Schumacher verrà sottoposto a un'intervento sperimentale con le cellule staminali. Questa notizia si rincorre da qualche giorno su tutte le testate giornalistiche. Si tratterebbe di un'operazione tesa a rigenerare il sistema nervoso del 7 volte campione del mondo, attraverso la sostituzione delle cellule danneggiate del cervello, con quelle sane. Fino a questo momento lo staff di Shumi e la sua famiglia non avevano commentato la notizia. Ma ora che si fa sempre più incalzante, il suo entourage ha deciso di intervenire e ha precisato che l'operazione per ora non si farà, forse in futuro. Di certo non verrà eseguita in piena emergenza Covid-19, ha aggiunto.

Secondo quanto riportato dai tabloid, sarà il professor Menasche - luminare delle staminali - ha occuparsi di Michael, che avrebbe cominciato la terapia a settembre. A 7 anni di distanza da quel terribile incidente sulle Alpi, l'ex pilota è stato sottoposto a interventi e terapie e, secondo le ultime indiscrezioni, sta lottando con tutte le sue forze per recuperare. La sua famiglia, che in questa occasione si è chiusa in un stretto riserbo, lo ha accudito e ha tenuto riservate le notizie sul suo stato di salute.

L'intervento paventato dalle riviste sarebbe innovativo, anche se non ci sono riscontri sui risultati ai quali potrebbe portare. Il professor Menasche ha eseguito più volte operazioni di innesto di cellule staminali al cuore, ma non ci sono evidenze che questo riesca anche sulle cellule cerebrali e nervose.