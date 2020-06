Ferrari: Leclerc si taglia lo stipendio del 25%. Ma Vettel no

La crisi causata dalla pandemia di coronavirus ha messo in difficoltà molte aziende. La Formula 1 è stata per esempio costretta a posticipare di quattro mesi l'inizio della stagione 2020. Ma non solo. Tutte le scuderie hanno dovuto tagliare i costi elevati. Anche la Ferrari ha dovuto farlo, a cominciare dagli stipendi dei piloti e dei vertici. L'azienda ha messo in atto un programma di contrazione volontaria del compenso del top management, cui ha aderito anche il pilota Charles Leclerc. Con il nuovo contratto, stipulato a fine 2019, il monegasco percepirebbe circa 10 milioni di euro.

Con il taglio del 25% della cifra, scenderebbe a circa 7,5 milioni. Sebastian Vettel invece non ha seguito lo stesso esempio. Infatti sulla possibilità di tagliarsi lo stipendio, Vettel ad aprile aveva detto: "Ho sempre mantenuto private le decisioni che ho preso in questo ambito con il team, e sarà così anche stavolta. Non voglio usare questo momento per ripulirmi l'immagine. Questa scelta, così come quelle passate, non sarà divulgata".

Pare che finora non abbia però accettato il taglio dello stipendio. Se Vettel accetterà, la casa di Maranello risparmierebbe parecchio. Perché il pilota ha uno stipendio di 40 milioni a stagione, e se rinuncerà al 25% "perderebbe" 10 milioni. Rimarrebbe una cifra comunque molto alta.

(Foto Getty Images)