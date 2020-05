Bebe Vio coraggiosa e irresistibile: il nuovo post!

Bebe Vio è un'atleta instancabile e una giovane donna coraggiosa e profondamente intelligente. Ed è anche molto, molto spiritosa.

Lo dimostra ancora una volta pubblicando una foto su Instagram in cui è sul tappetino dopo una sessione di allenamento. La frase che accompagna l'immagine è «Basta per oggi.. sono a pezzi!». Accanto a lei, una delle sue protesi artificiali, quella della gamba destra.

Basta per oggi....sono a pezzi!

La campionessa di scherma porta infatti quattro protesi, dopo che, per una meningite fulminante si è vista amputati avambracci e gambe. Questo non le ha impedito di impegnarsi combattivamente nella riabilitazione e poi nello sport agonistico. Il suo è sempre stato un grandissimo esempio di coraggio, impegno e voglia di vivere. E ancora una volta Bebe Vio ci ha regalato un messaggio positivo e l'invito a non piangerci addosso e compatirci, ma a sorridere di noi stessi e dare sempre il meglio. Inutile dire che la foto ha scatenato l'entusiasmo generale.

