Ferrari e Schumacher: un sogno che potrebbe avverarsi?

Sebastian Vettel ha dato l'addio alla Ferrari. Il campione tedesco non ha rinnovato il contratto per il 2021 e dunque adesso si susseguono le voci sul prescelto a ricoprire il suo posto nella prossima stagione.

Tra i nomi, ce n'è uno che fa sognare i fan della Ferrari. Quello di Mick Schumacher, appena 21 anni, figlio del grande Michael Schumacher (e nipote dell'altro notevole pilota Ralf Schumacher). Un ragazzo di talento (vincitore nel 2018 della F3 europea) e che non si è mai montato la testa. Basti pensare che ha iniziato la sua carriera (correndo nei Kart) con lo pseudonimo di "Mick Betsch" (cognome da nubile della madre) per non attirare troppo l'attenzione.

Nato e cresciuto in Svizzera, era con il padre Michael a Méribel in Francia il 29 dicembre 2013, quando il grande campione, a causa di un terribile incidente sugli sci, entrò in coma. Mick ha reso più volte onore al padre, effettuando un giro di pista con la Benetton B194 in onore di Michael, per celebrare i 25 anni dalla sua prima vittoria in Formula 1 (il 27 agosto 2017, prima del Gran Premio del Belgio) e con la Ferrari F2004, per celebrare i 15 anni dal suo ultimo titolo in Formula 1 (il 26 luglio 2019, prima delle qualifiche del Gran Premio di Germania).

Mick Schumacher dal 2019 è membro della Ferrari Driver Academy. Ma per il suo debutto in Formula 1 è ancora presto. Dovremo aspettare almeno due anni.

Chi sono allora i favoriti?

In pole position c'è Carlos Sainz, altro figlio d’arte (il padre correva nei rally). Che pare però non entusiasmare i fan.

Altro nome è quello di Valtteri Bottas, il cui contratto con la Mercedes è in scadenza. Ma il pilota probabilmente non vorrebbe fare da gregario a Charles Leclerc. Si parla anche di Daniel Ricciardo e di Antonio Giovinazzi. Tenendo nel cassetto, almeno per ora, il sogno di un nuovo Schumacher al volante di una Ferrari.

(Foto Getty Images)