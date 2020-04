Djokovic e i dubbi sul vaccino

Novak Djokovic non sembra molto favorevole al vaccino contro il Coronavirus. O meglio: contro la sua obbligatorietà. Nulla ancora è certo e soprattutto questo ipotetico vaccino ancora non esiste, ma c'è già chi pensa di renderlo obbligatorio per tutti quanti dovessero mettersi in viaggio o per chi pratica sport a livello professionistico.

Durante una diretta Facebook, Djokovic ha dichiarato: «Personalmente non sono favorevole a questo tipo di vaccinazione e non vorrei essere costretto a farla ad esempio per viaggiare». E ha continuato: «Se dovessimo essere obbligati a vaccinarci per giocare, dovrei prendere una decisione. Ho le mie idee ma non è detto che non possano cambiare. Se la stagione riprendesse a luglio, agosto o settembre, anche se è poco probabile, il vaccino sarebbe necessario subito all’uscita dalla quarantena, ma il vaccino ancora non c’è».

(Foto Getty Images)