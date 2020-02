F1: Ferrari presenta la SF1000, il nuovo modello dei piloti Vettel e Leclerc

Per tutti gli amanti della F1 c'è una grande notizia: è stata presentata al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia la nuova Ferrari, chiamata SF1000, che sarà guidata da Sebastian Vettel e Charles Leclerc nel mondiale di Formula 1 2020.

La nuova monoposto ha alcune differenze sostanziali con la precedente ma è anche fedele al modello passato. Per esempio è sempre opaca, ma la tonalità di rosso è più scura. Inoltre ha i numeri bianchi più grandi, circondati da rosso lucido anni '80. Nella parte centrale c'è una striscia tricolore a ricordare il Belpaese. I due piloti Vettel e Leclerc hanno raccontato ai giornalisti presenti, di aver lavorato tanto e che non vedono l'ora di guidarla. La sigla SF1000 richiama lo storico traguardo dei mille Gran Premi che la Ferrari raggiungerà proprio nel corso della stagione 2020.

«Questa è la 66esima vettura della Scuderia, frutto di lavoro e sacrificio. È un anno particolare per due sfide in parallelo per lo sviluppo del 2020 ma anche per il 2021. Siamo un gruppo giovane, dobbiamo imparare dagli errori e migliorare sull'affidabilità», ha detto il leader team della Ferrari, Mattia Binotto, nel corso della presentazione. Ha poi aggiunto: «È un'emozione presentare la nuova Ferrari: questo è un anno particolare. Ci saranno i 70 anni di Formula 1 e i 1000 GP della Ferrari: noi siamo l'unica squadra che ha sempre preso parte al Mondiale. La competizione fa parte del nostro dna».

La vettura è frutto di un lavoro di squadra ben rodato nel tempo: 350 persone che lavorano giorno e notte per sviluppare l'auto. 40 degli addetti ai lavori, lavorano in Ferrari da più di 35 anni come ha sottolineato l'ad della Ferrari Camilleri, che li ha definiti "eroi sconosciuti".

Vettel e Leclerc invece hanno già provato la nuova tuta che indosseranno la prossima stagione. Il colore è come al solito rosso, ma con dei dettagli grigio scuro ai lati e sul petto la scritta #essereferrari, l'hashtag lanciato dall'azienda automobilistica.

Visualizza questo post su Instagram And finally... She’s here #SF1000 #essereFerrari Un post condiviso da Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) in data: 11 Feb 2020 alle ore 10:22 PST

Foto Getty Images