Il segreto vincente di Federer: una ricetta tutta italiana prima del match!

Agli Australian Open Novak Djokovic ha battuto Roger Federer (per 7-6, 6-4, 6-3). Il campione svizzero ha però regalato ai fan e agli amanti del tennis partite memorabili (è riuscito ad annullare 7 match point avversari).

Il segreto del suo talento? Doti naturali, tanto allenamento e, perché no, anche un po' d'Italia. Lo chef agli Australian Open Andrea Tranchero ha rivelato infatti che Federer ama gustare una pasta al pomodoro poche ore prima di un incontro.

Lo stesso tennista lo aveva rivelato alla stampa: «Adoro la cucina italiana. Due ore prima delle partite, da vent’anni, mangio sempre un piatto di pasta con sugo leggero», ha raccontato Federer all'AGI. «Ma frequento molto anche i ristoranti giapponesi ed indiani. E, in inverno, non mi tiro indietro davanti a fonduta e raclette».

Altra passione di Federer, i gelati: «Potrei nutrirmi solo di gelati», ha continuato il tennista. Andrei avanti anche per dieci giorni di fila, davvero, non c’è problema. Sono fortunato, il mio metabolismo mi permette di non stare mai troppo attento. Mi auto-regolamento da me, soprattutto in certo periodi particolari, durante i tornei, se sono infortunato o ho un calo di forze». A colazione, Federer predilige waffle fatti in casa con composta di frutta fresca, cereali, latte magro, succo di frutta, caffè... e aceto, per prevenire gli infortuni muscolari e favorire l’alcalinità del corpo.

(Foto Getty Images)