Gambe perfette grazie a queste attività!

Tutte le donne vorrebbero avere gambe sempre toniche e sode: per ottenere questo effetto, però, occorre impegnarsi seriamente nell’attività fisica quotidiana. Purtroppo le gambe, più di altri punti del corpo, sono soggette a rilassamenti e inestetismi, come ad esempio la cellulite e la ritenzione idrica. Ecco perché occorre correre subito ai ripari per evitare danni permanenti. Come fare? In questo ci viene in aiuto lo sport: recentemente tante palestre hanno rinnovato i propri programmi con degli esercizi e delle attività nuove, alcune delle quali sono davvero perfette per tonificare e rimodellare le gambe.

Il primo di questi nuovi sport è il water running, ossia la corsa in acqua: com’è facile intuire, si pratica in piscina e l’acqua deve arrivare ad altezza torace. In sostanza bisogna correre su un tapis roulant simile a quello usato in palestra, con un vantaggio in più da non sottovalutare. La resistenza dell’acqua, infatti, rafforza i muscoli di gambe e cosce, oltre a contrastare ritenzione idrica, cellulite e gonfiore. Una lezione di 45 minuti può far bruciare fino a 400 calorie.

Anche l’acquasoft si svolge in piscina: è una ginnastica dolce da praticare in acqua a ritmo di musica con la quale si lavora molto sulla flessibilità delle gambe, con ottimi risultati per il gonfiore, in quanto la pressione dell’acqua favorisce il ritorno venoso, diminuendo la pesantezza.

Il body combat, invece, è un mix tra la ginnastica tipica del fitness e movimenti della boxe o di arti marziali quali il kung fu, il karate o la capoeira. A ritmo di musica bisogna eseguire salti, pugni e calci per un allenamento perfetto a livello cardiovascolare, ottimo anche contro ritenzione e gonfiore.

Il Pound Rockout Workout è un’altra attività di recente invenzione che unisce movimenti per la tonificazione, esercizi cardio, yoga e pilates eseguiti a ritmo di musica rock e con delle bacchette in mano: si tratta di un allenamento molto duro e intenso che però aiuta a tonificare gambe e lato b.

Il rebounding, infine, è un’attività sportiva che consiste nel saltare su un tappeto elastico ripetutamente: oltre ad allenare i muscoli delle gambe, questo esercizi stimola la circolazione linfatica e sanguigna e migliora il drenaggio dei liquidi.