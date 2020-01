Anche i capelli sottili possono dare grandi soddisfazioni. Ecco come

Gwyneth Paltrow, Sharon Stone, Cameron Diaz... splendide donne accomunate da una caratteristica: hanno i capelli sottili. Nonostante questo, la loro chioma è eccezionale. Per sfoggiare capelli sottili da red carpet non occorre necessariamente ricorrere a trattamenti in salone. Se osservati con costanza, anche i rimedi naturali possono garantire nel tempo ottimi risultati.

Un primo passo importante consiste nell'osservare una dieta sana, ricca di frutta e verdura di stagione, e non farsi mancare anche frutta secca, legumi, cereali e uova. E dove la dieta non arriva, può essere utile fare ricorso a qualche integratore.

Per quanto riguarda i lavaggi, occorre osservare le esigenze del capello. Se occorre lavarli più spesso, meglio usare prodotti più delicati. Per l'asciugatura è fondamentale prima tamponare delicatamente la chioma e poi proteggerla dall'eccessivo calore di phon e piastra, magari usando gli appositi prodotti, disponibili in formato spray o crema.

Come per la pelle, anche i capelli necessitano di prodotti schermanti, maschere e balsami protettivi. Ideale è l'olio: ai semi di lino (contro le doppie punte), di cocco (sigilla le squame del capello), di jojoba (lenitivo e idratante) o di Argan (ricco di vitamina E e antiossidanti, per capelli e cute secchi). Anche i trattamenti all'henné aiutano a fortificare i capelli.

Un ultimo consiglio riguarda le acconciature. Meglio preferire quelle morbide, per non stressare il capello. E regalarsi ogni tanto un bel massaggio delicato al cuoio capelluto con i polpastrelli è un vero toccasana per favorire la micro-circolazione.

(Foto Getty Images)